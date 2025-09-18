Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 17:35

Стало известно, когда россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях

Экономист Гриф: с 2026 года россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2026 года россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях, заявил NEWS.ru заместитель гендиректора Делового центра экономического развития СНГ, председатель Комитета по цифровому и технологическому суверенитету СНГ Александр Гриф. Но принуждать к этому никого не будут, отметил эксперт. Граждане смогут продолжать выбирать форму выплаты — наличными, на банковский счет или цифровыми рублями.

С 2026 года при желании можно будет получать зарплату в новой форме. Но переход на цифровой рубль не будет принудительным — традиционные способы выплаты (на банковский счет или наличными) сохранятся, и каждый сам решит, нужна ли ему эта опция, — сказал Гриф.

По словам эксперта, сейчас проект работает в пилотном режиме для ограниченного круга участников. Массовый запуск намечен на 1 сентября 2026 года — к этому сроку крупнейшие банки и компании подключатся к платформе, а к 2028 году присоединятся все остальные, отметил он.

Ранее стало известно, что Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях. Как уточняет пресс-служба Минфина, средства получило «лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации».

В материале говорится, что эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России. Также возможность проводить такие выплаты, как добавили в ведомстве, сохранится и дальше, при этом они будут осуществляться только при желании получателей.

