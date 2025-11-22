Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 06:00

Россиянам раскрыли важные нюансы внедрения цифрового рубля

Доцент Щербаченко: цифровой рубль нельзя будет использовать для открытия вкладов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цифровой рубль нельзя будет использовать для открытия вкладов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, данный вид национальной валюты создан как средство для платежей и переводов.

Можно ли взять кредит или оформить вклад в цифровых рублях? Эта форма национальной валюты создана для платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Банки будут выдавать займы в безналичных рублях, как и раньше. Кредиты и вклады будут открываться в безналичной валюте, а не в цифровом рубле, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что внедрение цифровой валюты не означает конец финансовой приватности, хотя уровень контроля над денежными потоками со стороны государства возрастет. По словам доцента, все транзакции будут фиксироваться на платформе Банка России, что позволяет проверять их на предмет законности.

Означает ли внедрение цифрового рубля конец финансовой приватности? Нет. С одной стороны, в отличие от наличных денег, которые анонимны, и безнала, где информация есть в основном у вашего банка, все транзакции с цифровым рублем фиксируются на платформе Банка России, что позволяет государству контролировать переводы внутри страны и проверять их на предмет законности. Данные о балансе на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях будут находиться под защитой банковской тайны. Уровень контроля над финансовыми потоками со стороны государства возрастет, но для законопослушного гражданина это не станет проблемой, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что россияне смогут без проблем обналичить цифровые рубли. По словам доцента, к главным задачам, которые решает такая форма национальной валюты, относятся удешевление и ускорение платежей, снижение издержек в расчетах между физлицами, компаниями и госорганами и борьба с обналичиванием.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Софья Главина заявила, что появление цифрового рубля не увеличит общее количество денег в России, но изменит их распределение. По ее словам, новая форма национальной валюты сократит использование наличных на 5–10% к 2030 году.

россияне
цифровой рубль
Россия
валюты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Названа икона, у которой нужно просить семейного благополучия
Победа штурмовиков и группа ВСУ в плену: успехи ВС РФ к утру 22 ноября
Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из конгресса США
Россиянам раскрыли важные нюансы внедрения цифрового рубля
К чему снится авария на машине: раскроем тайны сновидений
«Кое-как держимся»: в разведке Украины высказались о затягивании конфликта
Самый быстрый крем для любого десерта! 12 лучших рецептов крем-чиза
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 ноября
США выпустили лицензию на операции с частью банков России
Жена Зеленского выступила против политического будущего своего мужа
Роман на «Поле чудес», фейки о смерти, здоровье: как живет Леонид Якубович
Американские генералы могут полететь в Москву для переговоров
Слоеный салат «Снежная королева» с крабовыми палочками: недорого и вкусно
SHOT сообщил, что в Сызрани слышны десятки взрывов и гул беспилотников
«Ждем звонки в три часа ночи»: Зеленский и Ермак отписались друг от друга
Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Ульяновска
В Курске заочно арестовали адвоката-иноагента, проникшего в Суджу
Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией
Стало известно, сколько дней россияне будут работать этой зимой
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.