Россиянам раскрыли важные нюансы внедрения цифрового рубля

Цифровой рубль нельзя будет использовать для открытия вкладов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, данный вид национальной валюты создан как средство для платежей и переводов.

Можно ли взять кредит или оформить вклад в цифровых рублях? Эта форма национальной валюты создана для платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Банки будут выдавать займы в безналичных рублях, как и раньше. Кредиты и вклады будут открываться в безналичной валюте, а не в цифровом рубле, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что внедрение цифровой валюты не означает конец финансовой приватности, хотя уровень контроля над денежными потоками со стороны государства возрастет. По словам доцента, все транзакции будут фиксироваться на платформе Банка России, что позволяет проверять их на предмет законности.

Означает ли внедрение цифрового рубля конец финансовой приватности? Нет. С одной стороны, в отличие от наличных денег, которые анонимны, и безнала, где информация есть в основном у вашего банка, все транзакции с цифровым рублем фиксируются на платформе Банка России, что позволяет государству контролировать переводы внутри страны и проверять их на предмет законности. Данные о балансе на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях будут находиться под защитой банковской тайны. Уровень контроля над финансовыми потоками со стороны государства возрастет, но для законопослушного гражданина это не станет проблемой, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что россияне смогут без проблем обналичить цифровые рубли. По словам доцента, к главным задачам, которые решает такая форма национальной валюты, относятся удешевление и ускорение платежей, снижение издержек в расчетах между физлицами, компаниями и госорганами и борьба с обналичиванием.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Софья Главина заявила, что появление цифрового рубля не увеличит общее количество денег в России, но изменит их распределение. По ее словам, новая форма национальной валюты сократит использование наличных на 5–10% к 2030 году.