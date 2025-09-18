Минфин выплатил первую зарплату в цифровых рублях

Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях, передает пресс-служба Минфина. Уточняется, что средства получило «лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации».

В материале говорится, что эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России. Также возможность проводить такие выплаты, как добавили в ведомстве, сохранится и дальше, при этом они будут осуществляться только при желании получателей.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота назвал главным недостатком цифрового рубля по сравнению с банковскими депозитами то, что в первом случае человек не получит процентного дохода. Он отметил, что пока это главное препятствие для массового внедрения цифровой валюты.

Тем временем ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев отметил, что выплата заработной платы цифровыми рублями в первую очередь начнется с работников бюджетной сферы, речь идет о сотрудниках федеральных и региональных ведомств, государственных компаний, а также об учителях и врачах. Расторгуев отметил, что апробация новых финансовых инструментов проводится на них уже традиционно. Однако в частном секторе переход будет неспешным.