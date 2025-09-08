Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами

Главный недостаток цифрового рубля по сравнению с банковскими депозитами заключается в том, в первом случае человек не получит процентного дохода, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он отметил, что пока это главное препятствие для массового внедрения цифровой валюты.

Цифровой рубль планировался к введению еще чуть ли не в 2020 году, и были разные концепции. Но тогда ввести цифровой рубль было не суждено, потому что краеугольный камень в этом вопросе — начисление процентов. Цифровой рубль не хранится на счетах, он содержится в электронных кошельках или в их аналогах, и если гражданин аккумулирует цифровые рубли в цифровых кошельках, то он не может получить процентный доход, — объяснил Бархота.

Финансист уточнил, что у россиян нет мотивации пользоваться цифровыми рублями из-за высоких процентных ставок по банковским депозитам. При этом, по его словам, в 2025 году доходы граждан по вкладам будут рекордными.

Cейчас, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, все равно сохраняется достаточно солидная процентная ставка по депозитам, что снижает мотивацию пользоваться цифровыми рублями. Цифровой рубль в этом смысле не рассматривается как альтернатива, поскольку он не предоставляет даже компенсацию тех бенефитов, которые дают обычные накопительные счета и депозиты. В этом смысле это главное препятствие, — заключил Бархота.

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что фондовый рынок становится лучшим вариантом для долгосрочных вложений в сложившихся реалиях. По его словам, у россиян на счетах накопились рекордные суммы, и многих интересует, куда эти деньги выгоднее направить.