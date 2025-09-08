Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:52

Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами

Финансист Бархота: владелец цифрового кошелька не получает процентного дохода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный недостаток цифрового рубля по сравнению с банковскими депозитами заключается в том, в первом случае человек не получит процентного дохода, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он отметил, что пока это главное препятствие для массового внедрения цифровой валюты.

Цифровой рубль планировался к введению еще чуть ли не в 2020 году, и были разные концепции. Но тогда ввести цифровой рубль было не суждено, потому что краеугольный камень в этом вопросе — начисление процентов. Цифровой рубль не хранится на счетах, он содержится в электронных кошельках или в их аналогах, и если гражданин аккумулирует цифровые рубли в цифровых кошельках, то он не может получить процентный доход, — объяснил Бархота.

Финансист уточнил, что у россиян нет мотивации пользоваться цифровыми рублями из-за высоких процентных ставок по банковским депозитам. При этом, по его словам, в 2025 году доходы граждан по вкладам будут рекордными.

Cейчас, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, все равно сохраняется достаточно солидная процентная ставка по депозитам, что снижает мотивацию пользоваться цифровыми рублями. Цифровой рубль в этом смысле не рассматривается как альтернатива, поскольку он не предоставляет даже компенсацию тех бенефитов, которые дают обычные накопительные счета и депозиты. В этом смысле это главное препятствие, — заключил Бархота.

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что фондовый рынок становится лучшим вариантом для долгосрочных вложений в сложившихся реалиях. По его словам, у россиян на счетах накопились рекордные суммы, и многих интересует, куда эти деньги выгоднее направить.

банки
деньги
вклады
депозиты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Россиянам дали прогноз по курсу доллара на осень
«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины
Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.