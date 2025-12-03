Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:12

Двоих подростков подозревают в жестоком убийстве женщины в Кузбассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Прокопьевске Кемеровской области двое подростков задержаны по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. Преступление произошло 1 декабря 2025 года в квартире дома на улице Институтской.

По данным следствия, 1 декабря 2025 года несовершеннолетние, находясь в квартире дома на улице Институтской, поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери 14-летней подозреваемой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. С целью сокрытия преступления подозреваемые переместили тело в подвал дома, где оно позже было обнаружено сожителем погибшей, — говорится в сообщении.

Подростки задержаны, с ними проводят следственные действия. Вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения решается. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе осмотра изъяты предполагаемые орудия преступления. Несовершеннолетние не состояли на учете в органах системы профилактики.

Ранее прокуратура и управление СКР по Кемеровской области подтвердили факт убийства женщины в Прокопьевске. Тело 36-летней женщины в подвале четырехэтажного жилого дома нашел ее супруг 2 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Оба подростка уже достигли возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

