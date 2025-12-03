Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:17

«С какой радости?»: экс-нардеп оценил вероятность скорого ухода Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский не оставит пост без гарантий безопасности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не покинет свой пост без обеспечения гарантий безопасности, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, украинский политик в конечном итоге все-таки уйдет в отставку, но это произойдет не в ближайшем будущем.

С какой радости Зеленский может взять так просто и уйти, если у него, например, на сегодняшний день нет гарантий его личной безопасности? Кто ему их может дать? В принципе, могут дать, хотя это тоже все условно. Зеленский президент — это один человек, он охраняем, он защищаем. А Зеленский не президент — это совсем другой человек с очень большими проблемами. Я, например, не вижу пока оснований утверждать, что в ближайшее время Зеленский может уйти. Он, конечно, уйдет. Вернее, даже не он уйдет, а его уйдут. Но это произойдет не сегодня, не сейчас. Пока я не вижу оснований для того, чтобы он принял такое решение, — высказался Килинкаров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный может стать заменой Зеленскому. По его словам, этот кандидат является креатурой Великобритании, и пока неясно, поддержит ли его США.

Владимир Зеленский
Украина
Киев
президенты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
