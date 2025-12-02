Украинские власти ведут себя так, словно живут на другой планете, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». Он подчеркнул, что руководство в Киеве занимается не остановкой боевых действий, а другими делами — «выклянчиванием денег». Выступление главы государства транслируется на сайте форума.
Мне кажется, руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий. Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете, — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что киевляне назвали единственным способом полностью прекратить боевые действия остановку финансирования украинских властей. Они считают, что руководство страны не делает никаких шагов к мирному урегулированию.
Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская между тем заявила, что готовность украинского и российского общества к заключению мирного договора является главным условием урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, конфликт одинаково невыгоден как Москве, так и Киеву.