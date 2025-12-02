«Живут на другой планете»: Путин отчитал Киев из-за «других дел» Путин заявил, что украинские власти как будто живут на другой планете

Украинские власти ведут себя так, словно живут на другой планете, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». Он подчеркнул, что руководство в Киеве занимается не остановкой боевых действий, а другими делами — «выклянчиванием денег». Выступление главы государства транслируется на сайте форума.

Мне кажется, руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий. Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете, — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что киевляне назвали единственным способом полностью прекратить боевые действия остановку финансирования украинских властей. Они считают, что руководство страны не делает никаких шагов к мирному урегулированию.

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская между тем заявила, что готовность украинского и российского общества к заключению мирного договора является главным условием урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, конфликт одинаково невыгоден как Москве, так и Киеву.