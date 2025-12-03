Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 11:52

Экс-нардеп ответил, почему отменилась встреча Уиткоффа и Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: Уиткоффу пока нечего обсуждать с Зеленским

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом в Брюсселе не состоялась, поскольку у американской стороны нет тем для обсуждения с украинским политиком, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, для продолжения переговоров необходимо конкретизировать обсуждаемые вопросы.

Зеленского, наверное, воспринимают не субъектом полноценных переговоров, а человеком, который все-таки каким-то образом причастен к этому процессу. Если бы были определенные договоренности, которые можно было бы обсуждать с президентом Украины, то, может быть, они бы с ним и встретились. Есть четыре принципиальных вопроса, по которым договориться невозможно. Например, по территориям, которые включены в конституции обеих стран. Как по ним можно договориться? Нужно как аргумент приводить тот факт, что все-таки Украина является проигрывающей стороной на поле боя, но это не воспринимается самим Зеленским, — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что в настоящее время у американской стороны нет необходимости вступать в диалог с украинским президентом. По словам Килинкарова, позицию Зеленского уже донесли через секретаря СНБО Рустема Умерова и насколько это было возможно, учли их интересы. Экс-нардеп также отметил, что все собранные материалы будут обсуждаться с главой Белого дома Дональдом Трампом для подготовки первых заявлений по итогам этих встреч.

Если бы стороны вышли на какую-то конкретику или договоренности, можно было бы говорить о том, что в ближайшее время может состояться встреча лидеров, где они внесут определенные коррективы. Есть информация, что все эти 28 пунктов сокращены и сбиты в какие-то отдельные блоки. Может быть, на каком-то этапе появятся блоки с вопросами, по которым гораздо легче прийти к консенсусу без определенных императивов и обязательств, — заключил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Зеленский не дождался встречи с Уиткоффом. Президент Украины отправился на родину после отмененной встречи в Брюсселе.

