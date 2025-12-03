Пьяный мужчина уснул в московской школе

Пьяный мужчина на юге Москвы проник в школу, громко ругался матом и уснул, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали нарушителя порядка.

39-летний мужчина не смог внятно объяснить причины своего присутствия в школе. Дебошира увезли и передали в руки полиции.

Ранее в Подмосковье мужчина выстрелил в пьяного дебошира, угрожавшего ему топором. Конфликт произошел во дворе многоквартирного дома в Старой Купавне. Нетрезвый мужчина сначала взрывал петарды. Прохожий сделал ему замечание. После обиженный мужчина вернулся с топором и стал угрожать другому участнику конфликта. В ответ второй прохожий достал пневматический пистолет и выстрелил в дебошира, которого позже доставили в больницу.

Также стало известно, что мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на детской площадке в Санкт-Петербурге. Пьяный прохожий атаковал детей после того, как они отказались принять его в свою игру. Школьники играли в городки.