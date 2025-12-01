Петербурженка отдала мошенникам 4 млн рублей в коробке из-под лекарств

Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 4 млн рублей в коробке из-под лекарств, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга. Аферисты представились работниками правоохранительных органов.

В ведомстве сообщили, что мошенники обманули женщину, заявив, что она причастна к переводу денег запрещенной в России организации. Также аферисты надавили на женщину, указав ей на то, что теперь она обязана сотрудничать со следствием.

Помимо средств, которые хранились на сберегательном счете, злоумышленники также потребовали продать машину и перевести им и эти средства. Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель Каменска-Уральского стал жертвой мошенников, которые забрали сбережения и отправили его на Сахалин. Тревогу забил отец, который незамедлительно начал поиски 20-летнего юноши.