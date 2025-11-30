Жертва мошенников отдал деньги и добровольно отправился в ссылку Россиянин лишился денег и по указанию аферистов уехал на Сахалин

Житель Каменска-Уральского стал жертвой мошенников, которые забрали сбережения и отправили его на Сахалин, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Тревогу забил отец, который незамедлительно начал поиски 20-летнего юноши.

По словам Волк, он настолько сильно поверил в легенду аферистов, что родственникам и следователям пришлось приложить немалые усилия, чтобы переубедить пострадавшего. Семья поблагодарила сотрудников УМВД России «Южно-Сахалинский» и волонтеров.

Выяснилось, что он попал под влияние дистанционных мошенников. Те под различными предлогами убедили молодого человека перевести порядка 230 тыс. рублей, а затем потребовали перебраться на Сахалин и ждать дальнейших указаний, — сообщила Волк.

Ранее в Москве 69-летняя пенсионерка лишилась почти 28 млн рублей. Аферисты убедили женщину, что она стала жертвой мошенников и якобы финансирует преступную деятельность. Они запугали ее и приказали задекларировать все ценности, имеющиеся дома. В итоге она передала курьеру, назвавшему ей кодовое слово, рюкзак с ценностями и наличными.