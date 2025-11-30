Москвичка потеряла 28 млн рублей из-за мошенников

В Москве 69-летняя пенсионерка лишилась почти 28 млн рублей в результате мошеннической схемы с заменой батарей, рассказали в столичной прокуратуре. Злоумышленники, представившись сначала сотрудниками водоканала, а затем «представителем финансовой организации» и «следователем», убедили женщину, что она стала жертвой мошенников и якобы финансирует преступную деятельность.

Далее под давлением «следователя» женщина установила на свой телефон специальное приложение. Аферисты запугали ее и приказали задекларировать все ценности, имеющиеся дома. Пенсионерка сфотографировала свои сбережения, кольца с бриллиантами и дорогие часы, а затем сложила их в рюкзак.

Москвичка также сняла со всех своих счетов оставшиеся деньги. В итоге она передала курьеру, назвавшему ей кодовое слово, рюкзак с ценностями и наличными. Общий ущерб составил 27,6 млн рублей, сообщила столичная прокуратура.

Перед новогодними праздниками мошенники также начали продавать россиянам «икорный суп» или подделку вместо настоящей икры. О фальшивых деликатесах на рынке предупредил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Чтобы не попасться на крючок, эксперт рекомендует обращать внимание на цену: слишком дешевая икра — это повод насторожиться.