Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:15

В СПЧ раскритиковали идею жестче наказывать несовершеннолетних преступников

Член СПЧ Меркачева раскритиковала идею жестче наказывать агрессивных подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Агрессивных подростков нельзя наказывать за тяжкие преступления как взрослых, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, необходимо выстраивать индивидуальную работу с каждым трудным ребенком, помогая ему осознать значение своих действий.

Я лично выступаю категорически против того, чтобы возраст уголовной ответственности снижался, чтобы подростков приравнивали к взрослым, даже если мы говорим о детях, которые регулярно совершают насильственные преступления. Нам нужно заниматься профилактикой, а не ужесточать наказание. Сейчас звучит много инициатив, которые пугают, устрашают, но не работают на практике. И есть исследования, которые доказали, что ужесточение наказания особенно не работает на несовершеннолетних. У них совершенно другое представление, их этим не напугаешь. Нужно с каждым ребенком индивидуально заниматься, делать так, чтобы подросток понимал значение любого своего действия, — пояснила Меркачева.

Она добавила, что принятие инициатив по ужесточению ответственности для несовершеннолетних приведет к негативным социальным последствиям. По ее словам, большинство противоправных действий подростков напрямую связано с глубокими проблемами в семье и сложной жизненной ситуацией.

В большинстве случаев подростки из-за проблем в семье идут на преступление. Если мы все эти инициативы по ужесточению наказания для детей примем, то просто заполним колонии подростками. От этого будет кому-то легче? Нет. От этого будет у нас здоровее население? Нет. Тюрьма никого не сделала лучше. Лично я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то вышел из колонии и сказал, что вот теперь он стал более осознанным, более добрым. Так что нужно работать на опережение, чтобы ребенок просто не хотел нарушать закон, — резюмировала Меркачева.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко заявил, что подростки, систематически совершающие насильственные преступления, должны отвечать перед законом как взрослые. Он уточнил, что речь идет о молодых людях, которые не поддаются перевоспитанию и совершают тяжкие преступления.

СПЧ
подростки
россияне
преступления
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения опубликовала свыше 10 документов о переговорах по Карабаху
Россиянка стала свидетелем убийства сына кухонным топориком
Назван срок, когда искать пропавшую в Турции москвичку будет сложно
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
В Porsche подтвердили проблемы с запуском двигателя у авто в России
На Украине задержали британского шпиона
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.