В СПЧ раскритиковали идею жестче наказывать несовершеннолетних преступников

Агрессивных подростков нельзя наказывать за тяжкие преступления как взрослых, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, необходимо выстраивать индивидуальную работу с каждым трудным ребенком, помогая ему осознать значение своих действий.

Я лично выступаю категорически против того, чтобы возраст уголовной ответственности снижался, чтобы подростков приравнивали к взрослым, даже если мы говорим о детях, которые регулярно совершают насильственные преступления. Нам нужно заниматься профилактикой, а не ужесточать наказание. Сейчас звучит много инициатив, которые пугают, устрашают, но не работают на практике. И есть исследования, которые доказали, что ужесточение наказания особенно не работает на несовершеннолетних. У них совершенно другое представление, их этим не напугаешь. Нужно с каждым ребенком индивидуально заниматься, делать так, чтобы подросток понимал значение любого своего действия, — пояснила Меркачева.

Она добавила, что принятие инициатив по ужесточению ответственности для несовершеннолетних приведет к негативным социальным последствиям. По ее словам, большинство противоправных действий подростков напрямую связано с глубокими проблемами в семье и сложной жизненной ситуацией.

В большинстве случаев подростки из-за проблем в семье идут на преступление. Если мы все эти инициативы по ужесточению наказания для детей примем, то просто заполним колонии подростками. От этого будет кому-то легче? Нет. От этого будет у нас здоровее население? Нет. Тюрьма никого не сделала лучше. Лично я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то вышел из колонии и сказал, что вот теперь он стал более осознанным, более добрым. Так что нужно работать на опережение, чтобы ребенок просто не хотел нарушать закон, — резюмировала Меркачева.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко заявил, что подростки, систематически совершающие насильственные преступления, должны отвечать перед законом как взрослые. Он уточнил, что речь идет о молодых людях, которые не поддаются перевоспитанию и совершают тяжкие преступления.