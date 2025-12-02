Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:30

Песков одной фразой о долларе охладил амбиции США в мировой торговле

Песков заявил об устойчивой тенденции в снижении доли доллара в мировой торговле

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Национальные валюты все активнее вытесняют доллар из мировой торговли, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ. По его словам, расчеты в национальных валютах демонстрируют устойчивый рост. Выступление пресс-секретаря президента РФ транслирует Sputnik India в соцсети Х.

Доля американского доллара в мировой торговле снижается, а доля национальных валют растет. Это не быстрая, но очень устойчивая тенденция, которая сохранится в ближайшие годы, — отметил Песков.

Ранее американский экономист Барри Эйхенгрин заявил, что политика президента США Дональда Трампа может привести к тому, что доллар утратит ведущую роль. Он напомнил, что доминирование валюты основывается на торговле и союзах. Эйхенгрин добавил, что Трампу понадобилось всего несколько месяцев, чтобы «ослабить, а то и вовсе разрушить» отношения с другими странами и принцип взаимности.

Министр финансов США Скотт Бессент до этого подчеркнул, что страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, однако в ближайшем будущем новой резервной валюты в мире не появится. Так он прокомментировал возможное снижение роли доллара в мире.

