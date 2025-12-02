Названа задача, которая стоит перед войсками «Севера»

Названа задача, которая стоит перед войсками «Севера» Путин: группировке «Север» поручили создать зону безопасности на границе

Группировке войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе, заявил президент России Владимир Путин. Такие слова прозвучали в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск, передает пресс-служба Кремля.

Перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы, — сказал Путин.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области. По данным МО, он передал теплые слова личному составу и командованию.

Тем временем командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил верховному главнокомандующему, что группировка войск «Центр» продолжает вести наступательные действия на всех направлениях в зоне ответственности. По его словам, все поставленные задачи будут выполнены.

Также стало известно, что бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским силам в Волчанске Харьковской области. Источник в силовых структурах рассказал о пленении троих украинских военнослужащих. В Минобороны информацию пока не комментировали.