03 декабря 2025 в 11:54

Цифровая революция: на саммите «Авито Авто» назвали тренды 2025 года

Фото: Пресс-служба «Авито Авто»
В Москве прошел первый федеральный Авто Саммит, организованный «Авито Авто», который собрал более 1000 участников и стал пространством для обмена опытом среди представителей индустрии — производителей, дилеров, экспортеров, финтех-экспертов и регуляторов, включая Центральный банк Российской Федерации. Главными темами стали цифровизация, изменение потребительского поведения и госрегулирование отрасли.

Во время конференции руководитель аналитики «Авито Авто» Дмитрий Перец поделился данными по статистике спроса на платформе и трендами в изменении поведения пользователей. Он отметил, что спрос на новые автомобили вырос на 12,3% в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом 31,5% покупателей выбирают авто в диапазоне 2–3 млн рублей. На вторичном рынке интерес с июня по октябрь вырос на 26,6%, причем 87% запросов приходится на машины до 2 млн рублей, — добавил он.

Дмитрий Перец отметил, что доля тех, кто впервые покупает новый автомобиль, выросла до 37% — это плюс 10 п. п. за год. 85% покупателей, по данным платформы, начинают поиск авто онлайн, а доля общения с продавцами в чатах достигла 72%. Это указывает на существенное изменение пользовательского поведения — покупатели авто все чаще переходят в цифровое пространство.

В ответ на эти изменения игроки рынка адаптируют свои бизнес-стратегии. Директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито Авто» Андрей Ковалев отметил, что среди направлений развития платформы ключевыми являются платформизация (комплексный подход к объединению всех сервисов в единую систему) и совершенствование сервисов, которые помогают закрывать почти все этапы сделки онлайн. Как сообщил Ковалев, ядром такой системы стал «Автохаб», упрощающий дилерам управление складом, продажами и аналитикой. Помимо этого, развиваются сервисы «Селект» и «Аукцион». «Селект» позволяет пользователям пройти все этапы выбора онлайн — от поиска до бронирования авто у дилера, при этом дилеры в свою очередь получают в среднем 14% дополнительного трафика. «Аукцион» же помогает пользователям найти потенциальных покупателей всего за два часа, а продать авто — за два дня. Для дилеров такой подход становится дополнительным каналом пополнения складов.

Производители также адаптируются к цифровым изменениям в индустрии. По словам директора проекта дирекции по маркетингу АО «АВТОВАЗ» Натальи Гремитских, компания активно развивает онлайн-направление. Она отметила, что дилеры LADA размещают на «Авито» около 30 тыс. новых авто в месяц. Компании вроде «Автодома» делают ставку на полную цифровизацию клиентского пути и работу с данными в реальном времени.

Внимание было уделено и международному рынку. Филипп Осадчий и Ренад Алькураши из MYNM поделились опытом трансформации авторынка Саудовской Аравии, где покупатель сегодня сравнивает дилера не с конкурентами, а с мировыми e-com гигантами и ожидает получить при покупке авто такой же бесшовный опыт.

Фото: Пресс-служба «Авито Авто»

Ранее Российская государственная библиотека (РГБ) и Автотека запустили проект, приуроченный к трем знаковым событиям: выпуску 100-миллионного отчета Автотеки, к 100-летию советского периода РГБ и показателю в 200 млн единиц хранения в фонде библиотеки.

