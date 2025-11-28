Автотека и РГБ: молодое поколение выбирает достоверные источники

Российская государственная библиотека (РГБ) и Автотека запустили проект, приуроченный к трем знаковым событиям: выпуску 100-миллионного отчета Автотеки, к 100-летию советского периода РГБ и показателю в 200 млн единиц хранения в фонде библиотеки. Было проведено исследование аудитории Ленинки и Автотеки, создана инсталляция, посвященная прошлому и настоящему автомобилей.

Согласно РГБ, по итогам 2024 года, доля читателей 18–30 лет выросла на 69%. При этом доля аудитории этого возраста в общем числе новых посетителей составила 52,2%. Данные Автотеки и «Авито Авто» также показывают рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодежи. В 2025 году доля пользователей 18-24 лет выросла на 75% и достигла 21% от общей аудитории сервиса — это самый высокий темп прироста среди всех возрастов. На «Авито Авто» доля проверок этой категорией за пять лет увеличилась на 82% — теперь доля молодых пользователей составляет 20% от всей аудитории.

Молодое поколение хочет получать информацию из достоверных источников, находя в них основу для формирования ответственности и осознанности в принятии решений.

Эти тренды и легли в основу проекта, который позволяет взглянуть, как менялись процесс проверки авто и сами машины за век. Инсталляцию в РГБ можно увидеть до 13 декабря. В материалах отражается концепция «проверяешь прошлое — открываешь будущее»: инструкции ГАИ 1930-х, схемы приборов из советских методичек и современные отчеты об истории авто. Оценку состояния машины представляют плакаты мастерских, иллюстрации дефектов кузова и интерактивные схемы повреждений, где с помощью ИИ отмечаются элементы, задействованные в ДТП. Также можно увидеть архивные объявления, ценники, справочники по моделям.

В эпоху избытка информации запрос на достоверность становится более явным. Для современной аудитории первоисточник имеет решающее значение. В библиотеке — подлинники, архивы. В Автотеке — данные из более чем 2000 источников. И сервис, и библиотека — доверенные посредники между прошлым и будущим, — сказал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин

Все документы взяты из фондов РГБ и представлены в цифровых копиях.

Цифровизация — не замещение архива, а его новая форма. Оцифровывая тысячи единиц хранения, мы делаем накопленную за века информацию доступной. Автотека делает то же с историей авто, чтобы из потока данных получилось решение. Когда проверяешь прошлое — открываешь будущее. Это алгоритм мышления нового поколения, который объединяет институты, казалось бы, разного профиля, — отметил гендиректор РГБ Вадим Дуда.

Автотека и РГБ — цифровые хранилища, опирающиеся на классические принципы работы с данными, включающие полноту, достоверность, прозрачность, и используют технологии для их структурирования и доступной для молодежи подачи.

Ранее стало известно, что цифровые площадки становятся все более популярными для купли-продажи авто. Трейд-ин уверенно входит в цифровое пространство, предлагая удобные инструменты как частным лицам, так и автодилерам.