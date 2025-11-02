В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО

Журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал кадры из личной библиотеки президента России Владимира Путина. На них запечатлены подарки от бойцов СВО. Также в библиотеке хранится более 10 тыс. книг.
Среди экспонатов показано знамя 155-й бригады морской пехоты, которое занимает особое место в коллекции. Данное знамя ранее президент брал с собой на прямую линию, где его и демонстрировал.
Ранее Путин навестил в госпитале участника специальной военной операции Руслана Колыванова и вручил ему ценные дары. До этого воин преподнес главе государства икону на день рождения, а в ответ получил офицерский набор, образ и нагрудный знак с российской символикой.
Кроме того, президент РФ присутствовал на юбилейном вечере народного артиста РСФСР Никиты Михалкова в театре «Мастерская 12». Российский лидер лично обратился к режиссеру с поздравлением с 80-летием во время праздничного события.