Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 16:03

В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО

Зарубин показал на видео библиотеку Путина с подарками от бойцов СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал кадры из личной библиотеки президента России Владимира Путина. На них запечатлены подарки от бойцов СВО. Также в библиотеке хранится более 10 тыс. книг.

Среди экспонатов показано знамя 155-й бригады морской пехоты, которое занимает особое место в коллекции. Данное знамя ранее президент брал с собой на прямую линию, где его и демонстрировал.

Ранее Путин навестил в госпитале участника специальной военной операции Руслана Колыванова и вручил ему ценные дары. До этого воин преподнес главе государства икону на день рождения, а в ответ получил офицерский набор, образ и нагрудный знак с российской символикой.

Кроме того, президент РФ присутствовал на юбилейном вечере народного артиста РСФСР Никиты Михалкова в театре «Мастерская 12». Российский лидер лично обратился к режиссеру с поздравлением с 80-летием во время праздничного события.

Владимир Путин
библиотеки
подарки
бойцы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Дании подарил египетскому министру детский конструктор
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.