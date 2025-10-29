Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка

Раскрыто, что подарил Путин раненному на СВО бойцу ВС России Путин подарил раненому бойцу Колыванову икону и офицерский набор

Президент России Владимир Путин лично посетил в палате раненого участника специальной военной операции Руслана Колыванова и вручил ему ценные подарки, сообщает Telegram-канал Кремля. Глава государства, который ранее получил от бойца икону на свой день рождения, передал ему офицерский набор, икону и нагрудный знак с государственной символикой.

Младший сержант Колыванов не смог присутствовать на общей встрече с президентом из-за полученных ранений обеих нижних конечностей. В ходе визита в медицинское учреждение Путин поинтересовался состоянием здоровья военнослужащего.

Ранее российский лидер в ходе общения с участниками специальной военной операции отметил позитивную динамику развития ситуации в зоне проведения боевых действий. Глава государства указал, что осуществляемые мероприятия формируют надежные гарантии национальной безопасности на длительный период.

Кроме того, Путин назвал всех военнослужащих на передовой героями. Президент особо отметил, что такая оценка имеет под собой веские и неоспоримые основания.