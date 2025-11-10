«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию

Новый роман писателя Виктора Пелевина «Круть» вошел в короткий список X сезона Всероссийской «Премии Читателя», сообщили в Российской государственной библиотеке для молодежи. Победителя определят по анализу реального спроса на книги в библиотеках регионов России.

Российская государственная библиотека для молодежи и оргкомитет Всероссийской литературной «Премии Читателя» назвали 10 претендентов на награду в этом году — книги отечественных писателей, впервые изданные в 2024 году, — сказано в сообщении.

В шорт-лист также вошли «Демон из Пустоши» Виктора Дашкевича, «Тоннель» Яны Вагнер и «Одсун» Алексея Варламова. Кроме того, на премию претендуют «Полунощница» Нади Алексеевой, «Лес» Светланы Тюльбашевой, «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной. В список также включили «Ледяной ветер Суоми» Николая Свечина, «Ген Рафаила» Кати Качур и «Поиски утраченного завтра» Сергея Лукьяненко.

«Премия Читателя» считается первой литературной наградой, созданной в российском библиотечном сообществе. Ее присуждают автору лучшей книги на русском языке за прошедший год — как в категории художественной, так и документальной прозы.

Ранее стало известно, что роман Пелевина «Трансгуманизм Inc.» будет экранизирован режиссером Василием Бархатовым. При подготовке к съемкам используют технологии искусственного интеллекта. Права на экранизацию были приобретены еще в 2023 году.