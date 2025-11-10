Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 20:43

«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию

Новый роман Пелевина «Круть» вошел в шорт-лист «Премии Читателя»

Виктор Пелевин Виктор Пелевин Фото: Владимир Солнцев/ТАСС

Новый роман писателя Виктора Пелевина «Круть» вошел в короткий список X сезона Всероссийской «Премии Читателя», сообщили в Российской государственной библиотеке для молодежи. Победителя определят по анализу реального спроса на книги в библиотеках регионов России.

Российская государственная библиотека для молодежи и оргкомитет Всероссийской литературной «Премии Читателя» назвали 10 претендентов на награду в этом году — книги отечественных писателей, впервые изданные в 2024 году, — сказано в сообщении.

В шорт-лист также вошли «Демон из Пустоши» Виктора Дашкевича, «Тоннель» Яны Вагнер и «Одсун» Алексея Варламова. Кроме того, на премию претендуют «Полунощница» Нади Алексеевой, «Лес» Светланы Тюльбашевой, «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной. В список также включили «Ледяной ветер Суоми» Николая Свечина, «Ген Рафаила» Кати Качур и «Поиски утраченного завтра» Сергея Лукьяненко.

«Премия Читателя» считается первой литературной наградой, созданной в российском библиотечном сообществе. Ее присуждают автору лучшей книги на русском языке за прошедший год — как в категории художественной, так и документальной прозы.

Ранее стало известно, что роман Пелевина «Трансгуманизм Inc.» будет экранизирован режиссером Василием Бархатовым. При подготовке к съемкам используют технологии искусственного интеллекта. Права на экранизацию были приобретены еще в 2023 году.

романы
библиотеки
Виктор Пелевин
писатели
премии
читатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.