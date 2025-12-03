Владельцы премиальных китайских авто лишились одной функции в приложении SHOT: Exeed отключил функцию обогрева заднего стекла в мобильном приложении

Владельцы автомобилей премиального китайского бренда Exeed столкнулись с неожиданным исчезновением функции обогрева заднего стекла из мобильного приложения, сообщил Telegram-канал SHOT. Данная проблема, особенно критичная в зимний период, проявилась у многих пользователей 1 декабря.

По данным канала, кнопка дистанционного управления обогревом стекол ранее стабильно функционировала в фирменном приложении. Теперь для активации этого важного опциона водителям необходимо использовать физическую кнопку на панели управления внутри автомобиля, что не так удобно.

Представители техподдержки марки пояснили автовладельцам, что указанная функция действительно была доступна в приложении для кросс-купе Exeed. Отмечается, что ее отключение вызвало недовольство среди клиентов, которые приобрели машины по цене около 4,5 млн рублей.

В связи со сложившейся ситуацией владельцы автомобилей намерены обратиться в авторизованные сервисные центры и дилерские салоны. Их цель — восстановить прежнюю прошивку или добиться возвращения удаленного элемента управления в цифровом интерфейсе.

Ранее в Росстандарте сообщили, что китайская автокомпания Chery отзывает из России кроссоверы Omoda C7. Общее количество автомобилей, подлежащих проверке и ремонту, составляет почти 2,6 тыс. единиц. Причиной стал дефект пластиковых накладок рулевого колеса.