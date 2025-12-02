Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 21:25

Правительство Нидерландов сделало неожиданный шаг в отношении украинцев

Нидерланды закроют центры для украинских беженцев после 2027 года

Мона Кайзер Мона Кайзер Фото: Ppe/Global Look Press
Правительство Нидерландов планирует закрыть центры временного размещения украинских беженцев после завершения общеевропейской программы приема в 2027 году, заявила министр по вопросам убежища и миграции Мона Кайзер. По ее словам, решение необходимо реализовать в кратчайшие сроки, передает Dutch News.

Планируется как можно скорее закрыть центры размещения, созданные для украинских беженцев, после того как в 2027 году истечет срок действия программы приема украинских беженцев в ЕС, — говорится в материале.

По данным издания, около 75% находящихся в стране украинцев проживают в подобных центрах. Амстердам планирует предоставить 135 тыс. человек трехлетний вид на жительство, но им придется искать новое жилье самостоятельно. Кроме того, помогающее беженцам агентство предупреждает, что существующих вариантов размещения не хватит на всех.

Ранее украинские беженцы в Шотландии оказались под угрозой потери жилья: местные власти прекратили ежемесячные выплаты тем, кто предоставил им кров. Теперь в лейбористской администрации беспокоятся, что многие принимающие семьи попросят беженцев уйти. Кроме того, это может увеличить число бездомных среди 28 тыс. украинских переселенцев в регионе.

