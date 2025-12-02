Сбежавшую от хозяев собаку нашли дрейфующей в океане В США собаку нашли дрейфующей в океане после побега от хозяев

В США потерявшуюся собаку обнаружили в океане в нескольких километрах от берега, сообщает People. Сэди, черный лабрадор-ретривер, пропала 23 ноября.

Владельцы, Алексис и Брэндон, сразу начали поиски с помощью GPS-маячка на ошейнике. Сигнал привел их к пляжу примерно в 1,6 км от дома, где серфер сообщил, что видел, как собаку унесло в открытое море.

На помощь отправилась спасательная команда. После более часа безуспешных поисков, когда судно уже разворачивалось к берегу, один из спасателей заметил Сэди, дрейфующую на волнах. Уставшая, но живая собака была извлечена из воды и возвращена хозяевам. По словам очевидцев, встреча была крайне эмоциональной — Алексис и Брэндон не смогли сдержать слез радости, вновь обняв своего питомца.

