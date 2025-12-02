Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:10

Сбежавшую от хозяев собаку нашли дрейфующей в океане

В США собаку нашли дрейфующей в океане после побега от хозяев

Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/search/Global Look Press
В США потерявшуюся собаку обнаружили в океане в нескольких километрах от берега, сообщает People. Сэди, черный лабрадор-ретривер, пропала 23 ноября.

Владельцы, Алексис и Брэндон, сразу начали поиски с помощью GPS-маячка на ошейнике. Сигнал привел их к пляжу примерно в 1,6 км от дома, где серфер сообщил, что видел, как собаку унесло в открытое море.

На помощь отправилась спасательная команда. После более часа безуспешных поисков, когда судно уже разворачивалось к берегу, один из спасателей заметил Сэди, дрейфующую на волнах. Уставшая, но живая собака была извлечена из воды и возвращена хозяевам. По словам очевидцев, встреча была крайне эмоциональной — Алексис и Брэндон не смогли сдержать слез радости, вновь обняв своего питомца.

Ранее сообщалось о таксе, которая пропала полтора года назад в Австралии. Собаку Валери нашли на острове Кенгуру в Индийском океане, она смогла выжить в дикой природе среди хищников и ядовитых змей. Животное сбежало из манежа с едой и игрушками, пока ее хозяева занимались кемпингом. Ради поимки Валери была организована целая спецоперация, участники которой преодолели около 3100 миль и потратили более 1000 часов. Теперь отвыкшему от людей животному предстоит реабилитация.

