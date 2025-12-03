Война двух «королев» ЕС может усугубиться из-за коррупционных скандалов Politico: коррупционный скандал в ЕС обострит борьбу Каллас и фон дер Ляйен

Коррупционный скандал в структурах ЕС еще больше обострит противостояние между председателем ЕС Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас, пишет Politico со ссылкой на источники. По их данным, давний конфликт за влияние внутри объединения теперь усиливается на фоне расследования о хищениях средств.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС встал на сторону фон дер Ляйен. Ее критики «готовы использовать против нее все» и несправедливо возлагать ответственность за действия всех институтов, включая внешнеполитическую службу.

В статье сказано, что власти Венгрии между тем воспользовались скандалом для атаки на ЕС. Представитель кабинета премьер-министра Золтан Ковач заявил, что институты ЕС «больше похожи на криминальный сериал, чем на функционирующий союз».

Ранее бельгийская полиция провела масштабные обыски в структурах Европейского союза в Брюсселе и Брюгге. Силовики нагрянули в дипломатическое представительство ЕС и Колледж Европы. Правоохранители изъяли документы и задержали трех человек для допроса.