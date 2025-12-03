Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:12

Вынесен приговор вооруженному мятежнику из банды Басаева

Соратника Басаева Елакаева отправили в колонию на девять лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Член банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Альберт Елакаев осужден на девять лет колонии строгого режима, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. Он участвовал в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году.

Приговором Южного окружного военного суда Елакаев признан виновным в инкриминируемых преступлениях и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима, — сообщила Петренко.

Суд и следствие установили, что Елакаев добровольно присоединился к банде Басаева и Хаттаба. Он активно участвовал в совершении серьезных преступлений. В августе того же года Елакаев был частью большой преступной группы, которая совершила вооруженный мятеж. Ее целью было покушение на конституционный порядок и территориальную целостность России. В частности, они напали на военнослужащих, которые защищали порядок в Ботлихском районе Дагестана.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева и Хаттаба за нападение на псковских десантников в 2000 году. Фигуранты дела признаны виновными по ряду тяжких статей.

