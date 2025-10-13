«Не хотела замуж и рожать от него»: как живут жены и дети Шамиля Басаева

Ровно 20 лет назад, 13 октября 2005 года, столица Кабардино-Балкарии Нальчик подверглась террористической атаке банды Шамиля Басаева. Бои в городе шли целые сутки и унесли жизни нескольких десятков сотрудников правоохранительных органов, которые дали решительный отпор боевикам. Это было последнее крупное нападение басаевских исламистов, а уже меньше чем через год их главарь был уничтожен в Ингушетии. Как ликвидировали Басаева и что стало с его женами и детьми — в материале NEWS.ru.

Зачем Басаев хотел напасть на Нальчик

С началом второй чеченской кампании формирования террористов стали быстро терять контроль над захваченными территориями республики и были вынуждены бежать в ее труднодоступные горные районы. Обозленные главари бандподполья перешли к тактике крупных диверсионных операций. Основным идеологом таких атак стал Шамиль Басаев, под руководством которого радикалы осуществляли теракты как в крупных городах РФ, так и в соседних с Чечней республиках Северного Кавказа.

Их нападения были призваны посеять панику в российском обществе и принудить власти страны к переговорам с исламистами. Однако этот план был обречен на провал: президент Владимир Путин взял жесткий курс на борьбу с терроризмом.

Летом 2005 года чеченские боевики создали так называемый Кавказский фронт из групп, действовавших за пределами Чечни. Именно они занялись организацией атаки на Нальчик, в которой должны были принять участие более 200 радикалов, вооруженных автоматами, снайперскими винтовками, гранатометами и самодельными взрывными устройствами.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru отметил, что боевики выбрали своей целью Нальчик из-за межэтнических конфликтов и противоречий, накопившихся там за время войны. «Нальчик в ту пору был самым слабым звеном», — пояснил он.

События в Нальчике. На снимке: сгоревшие автомобили на городской улице Фото: Тутов Юрий/PhotoXPress.ru/legion-media.ru

Как провалилась атака террористов

В ходе организации атаки на Нальчик Басаев и его подельники делали ставку на фактор внезапности. Целями террористов были городской аэропорт и здания силовых структур — боевики намеревались захватить их и удерживать позиции в течение длительного времени, вплоть до двух месяцев. Однако в начале августа 2005 года кабардинские оперативники задержали члена группы Анзора Астемирова — лидера ваххабитского подполья республики и приближенного Басаева. У задержанного нашли флешку с фотографиями отделов милиции Нальчика и других силовых структур, а также схему аэропорта — стало ясно, что на республиканскую столицу готовится атака.

Боевик отказался давать показания, поэтому по всему Нальчику начались рейды правоохранителей. Ночью 12 октября стражи порядка провели операцию против группы из 10 радикалов близ села Белая Речка. Там же они нашли схрон с 500 кг взрывчатки. Спецслужбы пришли к выводу, что исламисты готовят атаку на аэропорт, поэтому власти решили усилить охрану воздушной гавани.

Несмотря на понесенные по итогам этой операции потери, «басаевцы» не отказались от планов нападения на Нальчик. Около 08:20 утра 13 октября на улицах раздались автоматные очереди — в город с разных сторон начали въезжать машины с боевиками «Кавказского фронта». Командовали этими группами Астемиров и «заместитель» Басаева Ильяс Горчханов. Около 250 террористов ринулись к отделам милиции, зданиям УФСБ, ОМОН, ФСИН и военкомата. Также они попытались взорвать одну из сотовых вышек, в результате чего мобильная связь начала работать с перебоями.

В разных районах города завязались столкновения, однако уже к 10:00 стало ясно: план Басаева и его приближенных потерпел неудачу. Силовики, первыми давшие отпор исламистам, выиграли время для развертывания основных сил тех частей, что были расквартированы в Нальчике. Параллельно с боями федеральные силы начали эвакуацию мирного населения и полностью блокировали въезды в город.

Сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц Нальчика. На город предпринято вооруженное нападение, ведется перестрелка Фото: ИТАР-ТАСС/ Съемка с экрана ТВ (Телеканал НТВ)

Спустя часы кровопролитных боев, около 22:00, с боевиками начались переговоры о добровольной сдаче. К тому моменту несколько десятков их подельников уже сдались властям, а трупами убитых террористов были буквально устелены центральные городские улицы. В ночь на 14 октября исламисты предприняли несколько попыток прорыва, однако к 14:00 спецназ уничтожил последние очаги сопротивления боевиков.

Как ликвидировали Шамиля Басаева

В боях за Нальчик силовики потеряли убитыми 35 человек, более 100 получили ранения. Жертвами террористов стали также 15 мирных жителей, десятки получили ранения. Согласно официальным данным, при отражении нападения на столицу Кабардино-Балкарии были уничтожены 95 боевиков, около 60 человек арестовано. Горчханов был ликвидирован, Астемирову удалось скрыться. Однако спустя пять лет и он был нейтрализован, после того как там же, в КБР, оказал сопротивление патрулю при проверке документов.

Атака на Нальчик стала последней крупной акцией террористов, к которой был причастен Басаев. 10 июля 2006 года его ликвидировали в районе села Экажево в Ингушетии в результате спецоперации ФСБ.

По словам Гончарова, формирования под руководством Басаева были «вооружены до зубов» и пользовались активной финансовой поддержкой Запада.

«Кто конкретно поддерживал Басаева? Думаю, тут уместно было бы вспомнить Суворова — „англичанка гадит“», — отметил эксперт.

Шамиль Басаев Фото: Vladimir Svartsevich/Russian Look/Global Look Press

Как живут наследники Басаева

Шамиль Басаев был несколько раз женат, однако достоверно количество его жен и детей неизвестно. В 1993 году он сыграл свадьбу с уроженкой Абхазии Индирой Джения, которая работала официанткой в гудаутском кафе и увез супругу в родное чеченское село Дышне-Ведено. Начальник угрозыска МВД Абхазии Мурман Гегия в беседе с газетой «Коммерсант» сообщал, что перед второй чеченской кампанией Индира вместе с двумя детьми — мальчиком и девочкой — уехала на родину, а затем ее следы затерялись то ли в Азербайджане, то ли в Турции, то ли в Нидерландах.

Как сообщал MK.ru, в этом браке родился сын Индрис. А в 2023 году стало известно, что в Германии запросила убежище для себя и своих детей уроженка Чечни Хава Басаева, которая представляется дочерью боевика. Чеченский активист Абубакар Янгулбаев, которого в 2023 году включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, опубликовал пост, посвященный женщине. После этого с ним связались члены семьи Шамиля Басаева и заявили, что внуков у того нет.

Второй женой Басаева, предположительно, стала его землячка Комета Магомадова. Ее мать позже рассказывала в интервью, что боевик просто увез 17-летнюю девушку от родителей. «Комету свою потом только в Баку увидела. Непохоже было, что она счастлива. Она мне сказала: „Мама, я не хотела за него идти, меня заставили“. Рассказала, что не хотела рожать от Басаева, выкидыш себе сделала», — сказала женщина в беседе с MK.ru. По ее словам, после Кометы у боевика было еще шесть или семь жен, однако подтвердить эти сведения невозможно.

Издание «Русская семерка» называет еще одной женой Басаева вдову «начальника охраны» террориста Булата Гудаева. Где женщина находится сейчас, неизвестно.

Шамиль Басаев в родном селе Дышне-Ведено, 1995 год Фото: Vladimir Svartsevich/Russian Look/Global Look Press

Последней супругой боевика считают чеченскую журналистку Элину Эрсеноеву. О том, что она могла быть замужем за Басаевым, стало известно после его ликвидации и ее исчезновения в 2006 году. Тогда группа правозащитников обратилась с письмом к прокурору Чечни Валерию Кузнецову с просьбой выяснить судьбу Элины, предположив ее похищение. По другой версии, женщина могла самостоятельно уехать за границу.

По мнению Гончарова, сегодня ни предполагаемые жены Басаева, ни его возможные наследники не интересуют правоохранительные органы России.

«Наши спецслужбы никогда не занимались „паскудными ситуациями“, которыми занимаются западные спецслужбы в отношении семей своих противников. Я не думаю, что жены Басаева могли быть носителями какой-то важной информации: у женщин на Кавказе другая задача — рожать детей и угождать мужьям», — подчеркнул ветеран «Альфы».

