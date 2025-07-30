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30 июля 2025 в 11:06

Двое участников банды Басаева получили срок за нападение на десантников

СК: военный суд приговорил двух участников банды Басаева к 14 и 17 годам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева и Хаттаба за нападение на псковских десантников в 2000 году, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Фигуранты дела признаны виновными по ряду тяжких статей.

Суд установил, что Асланбек Казанчев и Анзор Батыров участвовали в вооруженном нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Преступление произошло в районе села Улус-Керт в Чечне и привело к гибели 84 десантников.

Асланбек Казанчев и Анзор Батыров признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих) <…> Приговором Южного окружного военного суда Казанчеву и Батырову назначены наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее Петренко сообщала, что в начале июня четверо участников нападения на псковских десантников в 2000 году были приговорены к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет. Южный окружной военный суд признал виновными Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова.

До этого Апелляционный военный суд в Московской области оставил без изменений приговор Магомеду Алханову, который участвовал в бандформированиях под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Известно, что он принимал участие в боях против псковских десантников на высоте 776. Алханову назначили 10 лет колонии общего режима.

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