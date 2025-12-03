Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 11:10

Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке

Экономист Фатхлисламова: ФНС может использовать вклады, чтобы списать налоги

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 1 ноября Федеральная налоговая служба России получила право взыскивать задолженности во внесудебном порядке, поэтому деньги могут списать прямо с банковского вклада, заявила экономист Гульнара Фатхлисламова «Газете.ru». По ее словам, налоговые органы уже разослали 66,5 млн уведомлений российским гражданам об уплате транспортного, земельного, имущественного налогов, а также НДФЛ.

Эксперт добавила, что установлен следующий алгоритм действий: в течение трех месяцев с момента образования просрочки ФНС направляет должнику требование об уплате и предоставляет восемь дней для погашения задолженности. Если платеж не поступит, в последующие шесть месяцев налоговая служба примет решение о взыскании. В случае дальнейшего отказа от оплаты ФНС спишет сумму долга вместе с начисленными пенями непосредственно со счетов и вкладов должника.

Ранее юрист Илья Русяев говорил, что для предотвращения начисления пени необходимо предоставить доказательства фактического отсутствия налоговой недоимки. Он пояснил, что существует два варианта: если оплата была произведена заблаговременно, но из-за технического сбоя списание прошло некорректно, или если были допущены ошибки при расчете налога или оформлении платежа.

До этого глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что россияне не заметят повышения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% в 2026 году. По его мнению, в условиях проводимой жесткой денежно-кредитной политики данная мера не приведет к росту потребительских цен.

налоги
ФНС
вклады
сбережения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной
«Вышли и подумали»: Захарова пошутила об американцах и Москве
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор вооруженному мятежнику из банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
В Госдуме ответили, почему РФ и США сохранили детали переговоров в тайне
Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.