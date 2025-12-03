Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке

С 1 ноября Федеральная налоговая служба России получила право взыскивать задолженности во внесудебном порядке, поэтому деньги могут списать прямо с банковского вклада, заявила экономист Гульнара Фатхлисламова «Газете.ru». По ее словам, налоговые органы уже разослали 66,5 млн уведомлений российским гражданам об уплате транспортного, земельного, имущественного налогов, а также НДФЛ.

Эксперт добавила, что установлен следующий алгоритм действий: в течение трех месяцев с момента образования просрочки ФНС направляет должнику требование об уплате и предоставляет восемь дней для погашения задолженности. Если платеж не поступит, в последующие шесть месяцев налоговая служба примет решение о взыскании. В случае дальнейшего отказа от оплаты ФНС спишет сумму долга вместе с начисленными пенями непосредственно со счетов и вкладов должника.

Ранее юрист Илья Русяев говорил, что для предотвращения начисления пени необходимо предоставить доказательства фактического отсутствия налоговой недоимки. Он пояснил, что существует два варианта: если оплата была произведена заблаговременно, но из-за технического сбоя списание прошло некорректно, или если были допущены ошибки при расчете налога или оформлении платежа.

До этого глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что россияне не заметят повышения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% в 2026 году. По его мнению, в условиях проводимой жесткой денежно-кредитной политики данная мера не приведет к росту потребительских цен.