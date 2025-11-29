Ветеринар рассказал самый действенный способ спасти проглотившую яд собаку

Витамин B6 является наиболее действенным средством для спасения собаки, которая проглотила отраву догхантеров, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, это средство выступает прямым противоядием противотуберкулезному препарату и вводится внутримышечно.

Яды, которые используют догхантеры, в составе которых есть противотуберкулезный препарат, поражают центральную нервную систему собак. Сразу после употребления видны изменения в поведении животного. Например, если вальяжная, чопорная, воспитанная собака вдруг внезапно стала разбегаться, падать, вскакивать, сталкиваться с препятствиями, то это плохой признак. Можно не успеть добежать до ветеринарной клиники, поэтому надо рассчитывать на свои силы. Противоядием к противотуберкулезным препаратам, которым пичкают отраву догхатеры, является витамин B6. Он колется в большом объеме, один миллилитр на килограмм массы животного, — пояснил Шеляков.

Однако он подчеркнул, что последовательность неотложных действий должна начинаться с попытки вызвать у собаки рвоту для выведения яда. Затем, по словам ветеринара, нужно дать животному сорбенты, а уже после этого делать инъекцию витамина B6.

При отравлении ядом догхантеров прежде всего надо постараться вывести его из организма животного — вызвать рвоту. Но не всегда это получается, потому что противорвотные компоненты могут быть в составе этой отравы. Далее надо дать питомцу сорбенты, чтобы этот яд связать. И уже потом, если не получится, использовать B6. Неплохо его все-таки под рукой держать, когда догхантеры активизируются, — резюмировал Шеляков.

Ранее житель Москвы заявил, что его хаски по кличке Симба могла стать жертвой догхантеров. По его словам, собака умерла после обычной прогулки в районе Тушино. Он отметил, что симптомы указывали на отравление.