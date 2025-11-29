День матери
29 ноября 2025 в 10:00

Ветеринар рассказал самый действенный способ спасти проглотившую яд собаку

Ветеринар Шеляков: витамин B6 спасет собаку от отравы догхантеров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Витамин B6 является наиболее действенным средством для спасения собаки, которая проглотила отраву догхантеров, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, это средство выступает прямым противоядием противотуберкулезному препарату и вводится внутримышечно.

Яды, которые используют догхантеры, в составе которых есть противотуберкулезный препарат, поражают центральную нервную систему собак. Сразу после употребления видны изменения в поведении животного. Например, если вальяжная, чопорная, воспитанная собака вдруг внезапно стала разбегаться, падать, вскакивать, сталкиваться с препятствиями, то это плохой признак. Можно не успеть добежать до ветеринарной клиники, поэтому надо рассчитывать на свои силы. Противоядием к противотуберкулезным препаратам, которым пичкают отраву догхатеры, является витамин B6. Он колется в большом объеме, один миллилитр на килограмм массы животного, — пояснил Шеляков.

Однако он подчеркнул, что последовательность неотложных действий должна начинаться с попытки вызвать у собаки рвоту для выведения яда. Затем, по словам ветеринара, нужно дать животному сорбенты, а уже после этого делать инъекцию витамина B6.

При отравлении ядом догхантеров прежде всего надо постараться вывести его из организма животного — вызвать рвоту. Но не всегда это получается, потому что противорвотные компоненты могут быть в составе этой отравы. Далее надо дать питомцу сорбенты, чтобы этот яд связать. И уже потом, если не получится, использовать B6. Неплохо его все-таки под рукой держать, когда догхантеры активизируются, — резюмировал Шеляков.

Ранее житель Москвы заявил, что его хаски по кличке Симба могла стать жертвой догхантеров. По его словам, собака умерла после обычной прогулки в районе Тушино. Он отметил, что симптомы указывали на отравление.

