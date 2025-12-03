В правительстве объяснили идею использования биометрии для доступа в школы

Сбор и использование биометрических данных для системы прохода в российские школы будут исключительно добровольными, сообщили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там подчеркнули, что внедрение такой технологии станет возможным только с согласия родителей.

Каждая школа сможет сама решить, использовать эту возможность или нет, — подчеркнули в аппарате.

Данные планируют регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Доступ к ней школы получат через аккредитованные организации, которые займутся установкой оборудования. Решение о внедрении такой системы будет приниматься каждой образовательной организацией самостоятельно.

Для передачи биометрии ребенка потребуется его авторизация в приложении «Госуслуги Биометрия» и создание селфи. Затем родителю или опекуну поступит запрос на согласие, которое можно будет отозвать в любой момент.

Биометрические образцы будут активны от трех до пяти лет. Пилотным регионом для тестирования технологии станет Татарстан, после чего определят формат ее внедрения в других школах страны.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что вход в школы с использованием биометрии не обеспечит безопасность учеников. По его мнению, такие технологии распознавания школьников значительно уступают в надежности традиционным методам контроля — электронным карточкам и вахтерам.