Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:23

Юрист напомнил о льготах, положенных бойцам СВО и их семьям

Юрист Сидоров: бойцы СВО имеют право на списание долгов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бойцы СВО и их семьи могут претендовать на освобождение от земельного налога, трудовые льготы с отпусками и списание долгов, рассказал LIFE.ru юрист Георгий Сидоров. Он отметил, что займы могут списать при определенных условиях.

Во-первых, кредиты или микрозаймы должны быть взяты до начала участия должника в спецоперации. Во-вторых, списываются кредиты, по которым началось взыскание, исполнительное производство, — рассказал Сидоров.

Он объяснил, что у многих бойцов возникали сложности с оплатой. Юрист отметил, что такое право доступно и супругам участников военной операции.

Ранее сообщалось, что в Башкирии депутаты продлили освобождение участников спецоперации и их семей от уплаты транспортного налога еще на один год. Льгота будет действовать в отношении начислений за 2025 год, которые выставят в следующем году.

