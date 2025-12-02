В России назвали ключевой драйвер роста отечественной экономики

IT-сектор стал одним из ключевых и важных драйверов роста экономики России, заявила Readovka.news предприниматель Олеся Шевцова. Она отметила, что развитию этой отрасли способствует повышенный спрос на цифровые решения и отечественное ПО после ухода ряда иностранных компаний.

Государственная поддержка также играет значительную роль: действуют налоговые льготы (сниженные ставки налога на прибыль и страховых взносов), освобождение от НДС для отечественного ПО и программы субсидий, — подчеркнула Шевцова.

По ее мнению, перспективы развития IT-сектора зависят не только от состояния экономики, но и от сохранения господдержки, а также темпов консолидации рынка. Главными рисками для отрасли в будущем она назвала сокращение льгот или объема госзаказа.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вклад IT-индустрии в ВВП России за последние пять лет почти удвоился и достиг 2,4%. Только за первую половину 2025 года сегмент разработки программного обеспечения продемонстрировал рост на треть.