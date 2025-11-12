Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 15:29

Вклад IT-сектора в экономику России вырос до 2,4% ВВП

Мишустин: вклад IT-отрасли в ВВП России почти удвоился за пять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вклад IT-индустрии в ВВП России за последние пять лет почти удвоился и достиг 2,4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения». Только за первую половину 2025 года сегмент разработки программного обеспечения продемонстрировал рост на треть, сообщает РИА Новости.

Отечественная информационно-технологическая индустрия занимает сегодня лидирующие позиции по темпам роста ключевых показателей за пять лет среди всех крупных отраслей. Ее вклад, напомню, в валовой внутренний продукт за такой период практически удвоился и составил на сегодня 2,4%, — сказал Мишустин.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП. По его словам, этот факт важно помнить для опровержения ложных утверждений.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с NEWS.ru отмечала, что российская экономика демонстрирует невысокий, но стабильный рост по ключевым показателям, таким как ВВП и доходы населения, что позволяет избежать рецессии. По ее словам, индекс промышленного производства в РФ за первые шесть месяцев текущего года составил 1,4%.

IT-сектор
ВВП
экономика
Михаил Мишустин
Вклад IT-сектора в экономику России вырос до 2,4% ВВП
