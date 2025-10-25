Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП Дмитриев: Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП

Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, этот факт важно помнить для опровержения ложных утверждений.

Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире, — написал Дмитриев.

Ранее он отмечал, что администрация американского президента Дональда Трампа искренне хочет понять российскую позицию. По словам гендиректора РФПИ, в частности, у спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа есть большое желание понять логику Кремля, так как лишь таким путем можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать варианты развязки конфликта.

До этого Дмитриев сообщал, что Россия стремится к скорейшему урегулированию украинского кризиса, но на своих условиях. Он подчеркнул, что Москва предпочитает уладить конфликт дипломатическим путем. По словам Дмитриева, решение конфликта заключается в урегулировании нескольких ключевых вопросов. В частности, территориального, нейтрального статуса Украины и предоставления гарантий безопасности.