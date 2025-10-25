Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 09:49

Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП

Дмитриев: Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, этот факт важно помнить для опровержения ложных утверждений.

Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире, — написал Дмитриев.

Ранее он отмечал, что администрация американского президента Дональда Трампа искренне хочет понять российскую позицию. По словам гендиректора РФПИ, в частности, у спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа есть большое желание понять логику Кремля, так как лишь таким путем можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать варианты развязки конфликта.

До этого Дмитриев сообщал, что Россия стремится к скорейшему урегулированию украинского кризиса, но на своих условиях. Он подчеркнул, что Москва предпочитает уладить конфликт дипломатическим путем. По словам Дмитриева, решение конфликта заключается в урегулировании нескольких ключевых вопросов. В частности, территориального, нейтрального статуса Украины и предоставления гарантий безопасности.

Россия
РФПИ
Кирилл Дмитриев
ВВП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.