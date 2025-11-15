В Telegram запустили прямые эфиры из личных профилей

Функция стримов из личных профилей появилась в версии Telegram 12.2.1 для Android, передает ТАСС. Стримы организованы в формате «историй».

Релиз о нововведении на сайте мессенджера еще не опубликован, однако, как указано в материале, в версии 12.1.1 такого функционала еще не было. В статье сказано, что видео также можно транслировать из другого приложения, для этого нужна ссылка на сервер и ключ трансляции в нужной программе для стриминга. Новая функция при этом доступна только владельцам премиум-подписки.

Ранее выяснилось, что Telegram нет в белом списке сервисов, доступных для пользователей при отсутствии интернета. По данным Роскомнадзора, мессенджер включен в другой список — методических рекомендаций Минпросвещения РФ по обеспечению образовательных организаций оптимальным и безопасным доступом к сервисам Сети. Перечень создан исходя из того, какими сайтами россияне пользуются чаще всего. В него вошли в том числе «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие.

Также сообщалось, что Минцифры РФ добавило в белый список сайты Госдумы, Генпрокуратуры, Почты России. Кроме того, в нем теперь значатся Альфа-Банк, система цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД, навигатор 2ГИС, такси «Максим» и ряд СМИ.