Для убитой в Челябинске пятилетней девочки устроили тайные похороны

Обнаруженную мертвой в одной из съемных квартир Челябинска пятилетнюю девочку похоронили в Башкирии, передает Regnum. В материале говорится, что церемония прошла в родном селе ее биологического отца — Ильчино Учалинского района, об этом рассказали очевидцы — знакомые 43-летней женщины, подозреваемой в убийстве дочери.

Биологический отец девочки, который живет в Уфе и разошелся с супругой сразу после рождения ребенка, после проведения судмедэкспертиз забрал тело дочери для захоронения в родной Башкирии. На прощании присутствовали только некоторые члены семьи. Оно прошло очень быстро, как будто тайные похороны, — пишет СМИ.

Ранее россиянин, вернувшись в свою квартиру, которую сдавал в аренду, обнаружил труп ребенка в диване. Пресс-служба СУ СК России по региону уточнила, что речь идет о теле пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Трагедия произошла в квартире на улице 250-летия Челябинска, недалеко от ледовой арены «Трактор». Жилье сдавалось посуточно.

Соседи рассказали, что женщина производила впечатление обычной матери с ребенком. По их словам, из квартиры не доносились ни ссоры, ни крики. Отмечается, что до рождения дочери фигурантка жила с ее отцом, но после пара рассталась. Других детей у нее нет. В Челябинске женщина работала мастером маникюра.