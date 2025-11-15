Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 03:55

Для убитой в Челябинске пятилетней девочки устроили тайные похороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обнаруженную мертвой в одной из съемных квартир Челябинска пятилетнюю девочку похоронили в Башкирии, передает Regnum. В материале говорится, что церемония прошла в родном селе ее биологического отца — Ильчино Учалинского района, об этом рассказали очевидцы — знакомые 43-летней женщины, подозреваемой в убийстве дочери.

Биологический отец девочки, который живет в Уфе и разошелся с супругой сразу после рождения ребенка, после проведения судмедэкспертиз забрал тело дочери для захоронения в родной Башкирии. На прощании присутствовали только некоторые члены семьи. Оно прошло очень быстро, как будто тайные похороны, — пишет СМИ.

Ранее россиянин, вернувшись в свою квартиру, которую сдавал в аренду, обнаружил труп ребенка в диване. Пресс-служба СУ СК России по региону уточнила, что речь идет о теле пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Трагедия произошла в квартире на улице 250-летия Челябинска, недалеко от ледовой арены «Трактор». Жилье сдавалось посуточно.

Соседи рассказали, что женщина производила впечатление обычной матери с ребенком. По их словам, из квартиры не доносились ни ссоры, ни крики. Отмечается, что до рождения дочери фигурантка жила с ее отцом, но после пара рассталась. Других детей у нее нет. В Челябинске женщина работала мастером маникюра.

дети
Челябинск
убийства
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней молекулы»: США пытаются убрать российский газ из Европы
Ученые рассказали, как повлияет на Землю недавняя мощная вспышка на Солнце
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Тайник с деньгами, свидетели, версии: новые детали в деле Усольцевых
Вертолет в багажнике: как устроены летающие автомобили из Китая, цена в РФ
Стало известно, будут ли в 2026 году шестидневные рабочие недели
Захарова пообещала ответные меры на визовую политику ЕС
США провели испытания ядерной авиабомбы
Трамп раскрыл, что хотел бы обсудить с Россией и КНР
Суд взыскал почти 5 млрд рублей с экс-владельца «Южуралзолота»
Трамп может прибрать к рукам половину российских активов
ЛУКОЙЛ передал аэропорту Кишинева топливный терминал
Армия России — первая в мире: о чем умолчал рейтинг Global Firepower
Для убитой в Челябинске пятилетней девочки устроили тайные похороны
Трамп пообещал ядерные испытания США в ближайшее время
Семь человек стали жертвами взрыва в полицейском участке
Особняк за 500 млн, бойфренд-целитель, гонорары: как живет Полина Гагарина
США конфисковали несколько дипобъектов России
Еще четыре города России остались без авиасообщения
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.