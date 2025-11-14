В российском регионе у ОПГ отобрали имущество В Челябинске национализировали имущество ОПГ на сумму в 2,5 млрд рублей

Советский районный суд Челябинска обратил в доход государства имущество ОПГ «Махонинские» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на сумму около 2,5 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, это произошло сразу после объявления ОПГ экстремистами.

14 ноября решением Советского районного суда Челябинска на основании административного иска Генеральной прокуратуры РФ объединение «Махонинские» признано экстремистским, деятельность его на территории РФ запрещена. Судебной инстанцией вынесено решение об обращении в доход государства его имущества на сумму около 2,5 млрд рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением и запретить челябинскую группировку «Махонинские». Ответчиками выступают 16 физлиц, включая братьев Александра и Андрея Махониных. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что участники объединения привержены идеям движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»; организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена), оно действовало с 1990-х годов.