15 ноября 2025 в 03:12

Еще четыре города России остались без авиасообщения

Росавиация: в четырех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, принятые меры являются временными.

Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Тамбов (Донское), Уфа.️ Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Михаила Калашникова, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. В финал конкурса о переименовании воздушной гавани также вышли композитор Петр Чайковский и инженер Андрей Дерябин.

До этого стало известно, что авиакомпания AirAsia запустит прямые рейсы из Бангкока в Москву. Как отметил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес, перелеты между двумя столицами начнутся в течение шести месяцев. Он добавил, что сейчас AirAsia работает со страховыми компаниями и решает другие технические вопросы.

Кроме того, воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный — переходили на специальный режим функционирования. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов.

аэропорты
ограничения
Росавиация
полеты
