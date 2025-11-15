ВСУ легкомысленно разложили дроны на земле и потеряли их

ВСУ легкомысленно разложили дроны на земле и потеряли их Боец Сахар: сложенные на земле БПЛА ВСУ были уничтожены российскими дронами

Операторы беспилотных систем группировки войск «Днепр» успешно уничтожили украинские дроны на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости техник мотострелкового полка с позывным Сахар. Он добавил, что военная техника противника была обезврежена на земле, где ее легкомысленно разложили бойцы ВСУ.

За счет того, что повышаем емкость аккумуляторов, мощность передатчиков и чувствительность приемников, удалось улетать на гораздо большее расстояние. Это дает возможность застать врага врасплох и нанести ему решающее поражение, — сказано в сообщении.

Военный отметил, что в ходе одного из разведывательных вылетов российский беспилотник преодолел расстояние около 20 километров, где обнаружил позиции запуска вражеских БПЛА. Модернизация оборудования позволила значительно увеличить эффективность применения беспилотных летательных аппаратов, добавил Сахар.

Ранее оператор БПЛА «Князь Вандал Новгородский» с позывным Чехов рассказал, что за последний год уничтожил более 50 единиц бронетехники врага. По словам бойца, он также поразил 20 расчетов БПЛА противника и свыше двух сотен украинских военнослужащих. В общей сложности за плечами бойца более 700 вылетов.