15 ноября 2025 в 02:46

В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет

В Израиле футболиста команды «Иермиягу Холон» дисквалифицировали на 99 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семнадцатилетний футболист молодежной команды «Иермиягу Холон», выступающей в третьем дивизионе чемпионата Израиля, был дисквалифицирован на 99 лет, до 2124 года, сообщает One. В материале уточняется, что игрок, чье имя не раскрывается, избил соперника в раздевалке.

Клуб подтвердил факт драки и сообщил об исключении игрока из состава. При этом там подчеркнули, что конфликт был якобы спровоцирован пострадавшим футболистом. Несмотря на это уточнение, дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля оштрафовал игрока на сумму 2500 шекелей (около 63 тысяч рублей).

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в гостевом матче отборочного турнира на ЧМ по футболу 2026 года с командой Ирландии. Это произошло после того, как он ударил защитника ирландской команды Дару О'Ши локтем. В итоге Роналду был удален с поля на 61-й минуте.

До этого Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. По словам спортсмена, следующим летом, когда состоится главное международное футбольное соревнование, ему будет 41 год. При этом завершение карьеры Роналду в шутку спрогнозировал через 10 лет, поскольку находится в хорошей физической форме.

