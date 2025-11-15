Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 01:35

«Свалили с деньгами»: ВСУ отступают «семимильными шагами» из-за Зеленского

ВСУ начали отступать на фоне скандала с Зеленским

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ на фоне коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского отступают «семимильными шагами», а количество дезертиров в рядах украинских военных каждый месяц бьет рекорды, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, сейчас ВСУ стоят перед выбором — либо продолжать боевые действия, либо «прекратить агонию».

Либо ВСУ и дальше продолжают конфликт, теряя тысячи людей, зная, что друзья коррумпированного комика свалили за границу с их деньгами, либо у них есть шанс остановить это и прекратить агонию киевского режима, — отметил силовик.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что западные страны осознали бесполезность своей военной поддержки Украины после недавних ударов возмездия со стороны России. По его оценке, западные правительства убедились в невозможности обеспечить ВСУ эффективными системами ПВО против ракетного арсенала ВС РФ.

Президент США Дональд Трамп между тем сообщил об изменении схемы финансовой поддержки Украины. По его словам, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование, а получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО. Однако глава Белого дома не уточнил детали нового механизма расчетов.

