Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 09:35

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Менемен — это не просто турецкий омлет, а настоящее утреннее чудо, которое готовят в каждом уголке Турции. Представьте: сочные помидоры, хрустящий перец и нежнейшие яйца, томленные в оливковом масле с ароматными специями. Это блюдо будит лучше, чем будильник! Его готовят в глубокой сковороде, подают прямо в ней с горячим хлебом и чашкой крепкого чая. Попробовав менемен однажды, вы поймете, почему турки начинают с него каждый свой день.

Вам понадобится: 4 яйца, 2 помидора, 1 зеленый перец, 1 луковица, 2 ст. л. оливкового масла, щепотка молотого кумина, соль, перец, петрушка. Овощи нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец, готовьте 3 минуты. Положите помидоры, тушите под крышкой 5–7 минут до мягкости. Вбейте яйца прямо в овощную смесь, не перемешивая. Посолите, поперчите, добавьте кумин. Готовьте на среднем огне 2–3 минуты, пока белок не схватится. Посыпьте петрушкой и подавайте сразу же.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Заблуждения о еде: 5 продуктов, которые незаслуженно считают вредными для фигуры
Общество
Заблуждения о еде: 5 продуктов, которые незаслуженно считают вредными для фигуры
Сырники больше не делаю. Вместо них — омлет-рулет с курицей и плавленым сыром. Просто, вкусно и необычно
Общество
Сырники больше не делаю. Вместо них — омлет-рулет с курицей и плавленым сыром. Просто, вкусно и необычно
Секрет вкусного и сытного завтрака. Испанский картофельный омлет — нужны 4 картошки и яйца
Общество
Секрет вкусного и сытного завтрака. Испанский картофельный омлет — нужны 4 картошки и яйца
Завтрак и перекус из сосисок: просто, дешево и вкусно — уплетают не только дети, но и взрослые
Общество
Завтрак и перекус из сосисок: просто, дешево и вкусно — уплетают не только дети, но и взрослые
Сырники больше не делаю. Вместо них — творожные ежики с курагой. Очень вкусный и необычный завтрак
Общество
Сырники больше не делаю. Вместо них — творожные ежики с курагой. Очень вкусный и необычный завтрак
омлеты
завтраки
рецепты
яйца
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО сочли слишком дорогим перехват БПЛА истребителями
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Марочко сообщил о ликвидации базы иностранных боевиков под Купянском
Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета
Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах
Белый дом выпустил высмеивающую демократов эпитафию о шатдауне
Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ
Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам
Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году
Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье
Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут
Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице
Роскачество предупредило об угрозе утечек данных через умные колонки
Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни
Экс-командир «Азова» поставил ультиматум Зеленскому
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке
Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште
Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России
Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.