Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Менемен — это не просто турецкий омлет, а настоящее утреннее чудо, которое готовят в каждом уголке Турции. Представьте: сочные помидоры, хрустящий перец и нежнейшие яйца, томленные в оливковом масле с ароматными специями. Это блюдо будит лучше, чем будильник! Его готовят в глубокой сковороде, подают прямо в ней с горячим хлебом и чашкой крепкого чая. Попробовав менемен однажды, вы поймете, почему турки начинают с него каждый свой день.

Вам понадобится: 4 яйца, 2 помидора, 1 зеленый перец, 1 луковица, 2 ст. л. оливкового масла, щепотка молотого кумина, соль, перец, петрушка. Овощи нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец, готовьте 3 минуты. Положите помидоры, тушите под крышкой 5–7 минут до мягкости. Вбейте яйца прямо в овощную смесь, не перемешивая. Посолите, поперчите, добавьте кумин. Готовьте на среднем огне 2–3 минуты, пока белок не схватится. Посыпьте петрушкой и подавайте сразу же.

