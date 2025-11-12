Сырники больше не делаю. Вместо них — омлет-рулет с курицей и плавленым сыром. Просто, вкусно и необычно

Этот омлет-рулет — настоящее спасение для тех, кто хочет накормить семью чем-то вкусным, сытным и необычным без лишних хлопот. Нежное яичное полотно, ароматная курочка и тающий плавленый сырок — сочетание, перед которым невозможно устоять. Такой завтрак или ужин готовится буквально за полчаса, но выглядит по-ресторанному эффектно. Он напоминает тот самый вкус из детства, когда мама или бабушка готовили что-то особенное, простое, но безумно вкусное.

Возьмите 4 яйца, 2 столовые ложки муки, 3 столовые ложки молока, 150 г отварного куриного филе, 1 плавленый сырок, соль, перец и зелень. Яйца взбейте с молоком и мукой до однородности, посолите. Вылейте смесь на разогретую сковороду с маслом и жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут. Готовый омлет переверните на пищевую пленку. Куриное филе мелко нарежьте, сырок натрите на терке, смешайте с зеленью. Равномерно распределите начинку по омлету. Аккуратно с помощью пленки сверните омлет в плотный рулет. Заверните его в фольгу и прогрейте на сковороде или в духовке 5–7 минут, чтобы сыр расплавился.

