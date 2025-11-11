Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:35

Секрет вкусного и сытного завтрака. Испанский картофельный омлет — нужны 4 картошки и яйца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда слышишь «омлет», представляешь себе что-то воздушное и нежное, но испанская тортилья — это совсем другая история. Это не просто яичница, а настоящий картофельный пирог, плотный, сытный и невероятно вкусный. Его готовят из простейших продуктов, но секрет в особой технологии: картофель и лук томятся в оливковом масле до мягкости, а затем соединяются со взбитыми яйцами. Получается блюдо с насыщенным вкусом, которое одинаково хорошо и в горячем, и в холодном виде. Это душа испанских тапас-баров, которые теперь можно воссоздать на своей кухне.

Вам понадобится: 4–5 крупных картофелин, 1 большая луковица, 5–6 яиц, 200 мл оливкового масла, соль. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Лук нашинкуйте полукольцами. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и тушите картофель с луком на медленном огне 20–25 минут, пока они не станут мягкими, но не подрумянятся. Откиньте на дуршлаг, дайте маслу стечь. Яйца взбейте с солью, смешайте с остывшей картофельно-луковой массой. В чистую сковороду вылейте смесь и готовьте на среднем огне 5–7 минут. Переверните омлет с помощью тарелки и готовьте еще 3–4 минуты с другой стороны. Готовая тортилья должна быть золотистой снаружи и слегка влажной внутри.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

