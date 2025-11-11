Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Генерал раскрыл последствия для России в случае угона МиГ-31 на Запад

Генерал Липовой: угон МиГ-31 стал бы сильнейшим ударом по России

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угон истребителя МиГ-31 мог бы стать серьезным ударом для РФ, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в такой ситуации российским инженерам пришлось бы создавать новые технологии с нуля.

Попади МиГ-31 в руки иностранцам, России пришлось бы частично разрабатывать все заново. Почему частично? Потому что некоторые приборы работают только при наличии уникальных кодов и шифров, выдаваемых непосредственно перед полетом и являющихся одноразовыми. Они не хранятся на борту, а вводятся перед боевым вылетом. Без определенных программ часть самолета станет куском железа. Но нашим ученым пришлось бы поломать голову, как все перешифровать, чтобы МиГ-31 продолжил выполнять боевые задачи, — пояснил Липовой.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что ведомство предотвратило попытку украинской военной разведки угнать российский истребитель МиГ-31 для провокационных целей. Захваченный самолет с ракетой «Кинжал» планировали направить к крупнейшей авиабазе НАТО в Юго-Восточной Европе.

