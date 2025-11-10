Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 09:47

Готовлю омлет как в Азии: пар вместо масла создает ту самую нежность, ради которой стоит встать утром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот омлет — идеальный выбор для тех, кто следит за своим питанием. Приготовление на пару без масла сохраняет нежность яиц и делает блюдо легким, но при этом сытным и питательным.

Для омлета мне понадобится: яйца (5 шт.), морковь (1 шт.), молоко (50 мл), зеленый лук, соль, сухой чеснок, куркума, перец, соевый соус для подачи.

Морковь натираю на мелкой терке. Зеленый лук мелко шинкую. В глубокой миске взбиваю яйца с молоком до однородности, но без пены. Добавляю натертую морковь, зеленый лук и все специи: соль, щепотку куркумы для цвета, сухой чеснок и перец по вкусу. Аккуратно перемешиваю. Форму для запекания (лучше силиконовую или керамическую) слегка смазываю маслом. Переливаю в нее яичную смесь. Накрываю форму фольгой или крышкой, чтобы конденсат не попадал в омлет. В широкую кастрюлю наливаю воду (уровень 2–3 см), довожу до кипения. Устанавливаю над водой решетку или дуршлаг, ставлю на нее форму с омлетом. Накрываю кастрюлю крышкой и готовлю на среднем огне 15–20 минут. Готовность проверяю зубочисткой — она должна выходить сухой. Даю омлету немного остыть в форме. Подаю, полив соевым соусом и посыпав свежим зеленым луком.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
Семья и жизнь
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Семья и жизнь
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Общество
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Семья и жизнь
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Картошку на ужин больше не жарю — все уходит на эти сочные зразы: готовлю без лишней мороки
Общество
Картошку на ужин больше не жарю — все уходит на эти сочные зразы: готовлю без лишней мороки
еда
рецепты
яйца
омлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности продажи квартиры Долиной
Россияне назвали главный «красный флаг» на первом свидании
«Это невозможно»: пленный украинец о положении ВСУ под Красноармейском
В США объяснили, чем для Украины опасно расследование ФРГ по подрывам «СП»
В Красноярском крае раскрыли убийство 18-летней давности
Фон дер Ляйен начала избегать Стармера
Россиянам объяснили, чему посвятить молитву в день Параскевы Пятницы
Белоруссия разместит застрявшие литовские грузовики на стоянке
Освежающий вкус: маринованная капуста со свеклой без сложностей
Москвича задержали по подозрению в госизмене
ВС России создали «воронку смерти» на подходе к Димитрову
Журналист-иноагент пытается спасти квартиру в Москве
У собак и кошек стали чаще происходить сердечные приступы
В России придумали, как дополнительно защитить заемщиков
В Бурятии избавились от всего загрязненного грунта после ЧП с бензовозом
В Бурятии в аварии с автобусом погиб водитель легковушки
«Копейки, конечно»: Прохор Шаляпин о гонорарах за участие в «Пусть говорят»
Известная фигуристка показала фото со своей тайной свадьбы
Раскрыто, когда в Петербурге может заработать бывший завод General Motors
Норвежский десантный корабль устроил экологическую катастрофу
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.