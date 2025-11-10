Диетолог назвала главную пользу фейхоа

Главная польза фейхоа заключается в обилии йода в составе, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что этот элемент поддерживает работу щитовидной железы и насыщает организм энергией.

По содержанию йода эта ягода может конкурировать с морепродуктами. В 100 г фейхоа содержится половина суточной нормы йода. Если плоды произрастали ближе к морю, то количество микроэлемента будет выше. А для нормализации уровня йода в организме достаточно съесть три-четыре ягоды, — подчеркнула Соломатина.

В частности, употребление фейхоа позволяет нормализовать вес, снизить уровень плохого холестерина, предотвратить выпадение волос и сухость кожи, а также улучшить работу мозга. Несмотря на всю пользу этого плода, его крайне опасно включать в рацион людям с аутоиммунным тиреоидитом.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что людям с тиреотоксикозом и другими нарушениями функции щитовидной железы не стоит есть фейхоа в больших количествах. Для здоровых людей норма потребления составляет не более 150 граммов в сутки.