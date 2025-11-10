Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:13

Речь Гитлера прервала памятную церемонию

Церемонию поминовения жертв Хрустальной ночи в Австрии прервала речь Гитлера

Разбитая витрина еврейского магазина, разрушенного во время Хрустальной ночи Разбитая витрина еврейского магазина, разрушенного во время Хрустальной ночи Фото: IMAGO/George Pahl/Global Look Press

Запись пропагандистского выступления Адольфа Гитлера прервала мемориальную церемонию в австрийском городе Медлинг, посвященную памяти жертв Хрустальной ночи, сообщил Die Presse. Мероприятие проходило 9 ноября на месте сожженной синагоги, где 87 лет назад произошел массовый еврейский погром.

Во время выступления 91-летнего экс-бургомистра Вернера Бурга из соседнего здания донеслась громкая запись речи нацистского лидера. По свидетельствам очевидцев, трансляция продолжалась две-три минуты, а ее содержание было четко различимо. Присутствующие на церемонии люди испытали шок и не сразу сообразили вызвать полицию.

Член городского совета Штефан Шиманова сообщил, что официальное заявление в правоохранительные органы планируется подать в ближайшее время. Участники мероприятия запомнили конкретное открытое окно, откуда доносились звуки записи. Действующая бургомистр Медлинга Сильвия Дрекслер охарактеризовала произошедшее как классический случай реабилитации национал-социализма и преднамеренную акцию по срыву памятного мероприятия.

Ранее на украинско-польской границе был задержан груз, содержащий более 14 тыс. почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера и нацистской символикой. Контрабандисты пытались провезти запрещенную продукцию, скрыв ее среди партии одежды.

Адольф Гитлер
Австрия
скандалы
Европа
