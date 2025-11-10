Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:22

Контрабандисты пытались ввезти на Украину 14 тысяч марок с Гитлером

Пограничник и военный полицейский в Польше Пограничник и военный полицейский в Польше Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

На украинско-польской границе был задержан груз с более 14 000 почтовых марок с изображениями Адольфа Гитлера и нацистской атрибутикой, сообщила Государственная таможенная служба Украины в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным ведомства, контрабандисты пытались провезти марки, спрятав их среди партии одежды.

Это произошло в пункте пропуска «Медыка — Шегини» во Львовской области. Предварительная оценка стоимости изъятого коллекционного товара на черном рынке составляет свыше 1,5 млн гривен (более 2,8 млн рублей).

Ранее Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю в одном ряду с Гитлером. Он также назвал украинского политика наркофюрером, которого использует Запад.

Между тем внук легендарного летчика Николая Гастелло, который носит имя и фамилию деда подчеркивал, что на вопрос о происхождении нацизма на Украине нет однозначного ответа. По его словам, сразу после распада СССР в этой стране началась подмена понятий и идеалов.

Украина
Польша
марки
Адольф Гитлер
