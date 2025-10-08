Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 06:24

Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу

Доброволец Миннис: Зеленский войдет в историю наряду с Адольфом Гитлером

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России, в беседе с РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю в одном ряду с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Он также назвал украинского политика наркофюрером, которого использует Запад.

Британец возложил на Зеленского ответственность за чудовищные военные преступления. Миннис признал его виновным в гибели более миллиона человек, солдат и мирных жителей. По его мнению, если в ближайшее время Зеленский не откажется от власти, его жду два варианта развития событий.

Ему светит либо пуля в голову, либо бегство на Запад с сотнями миллионов долларов, принадлежащих его налогоплательщикам, — заключил Миннис.

Ранее британский доброволец заявлял, что не будет колебаться, если встретит своих соотечественников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Он добавил, что совершено им не сочувствует, так как считает преступниками.

До этого Эйден Миннис сжег свой паспорт после угроз правительства Великобритании лишить его гражданства. Он заявил, что отказался от подданства осознанно и намерен жить «в соответствии с добродетелью». Миннис добавил на русском языке, что его дело правое и победа будет за Россией.

Владимир Зеленский
Адольф Гитлер
добровольцы
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.