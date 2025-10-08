Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России, в беседе с РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю в одном ряду с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Он также назвал украинского политика наркофюрером, которого использует Запад.

Британец возложил на Зеленского ответственность за чудовищные военные преступления. Миннис признал его виновным в гибели более миллиона человек, солдат и мирных жителей. По его мнению, если в ближайшее время Зеленский не откажется от власти, его жду два варианта развития событий.

Ему светит либо пуля в голову, либо бегство на Запад с сотнями миллионов долларов, принадлежащих его налогоплательщикам, — заключил Миннис.

Ранее британский доброволец заявлял, что не будет колебаться, если встретит своих соотечественников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Он добавил, что совершено им не сочувствует, так как считает преступниками.

До этого Эйден Миннис сжег свой паспорт после угроз правительства Великобритании лишить его гражданства. Он заявил, что отказался от подданства осознанно и намерен жить «в соответствии с добродетелью». Миннис добавил на русском языке, что его дело правое и победа будет за Россией.